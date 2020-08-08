“الشؤون” تنسيق مع الجمعيات التعاونية لإعفاء المبادرين والمستثمرين المتضررين من أزمة كورونا من القيمة الايجارية

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، سالم الرشيدي، أن الوزارة ممثلة في قطاع التعاون خاطبت اتحادي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية الانتاجية والثروة الحيوانية لموافاتها بشأن إعفاء المبادرين والمستثمرين أو تخفيض القيمة الإيجارية للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح في تصريح صحافي، أن هذا التوجه يأتي نظرا للظروف الاستثنائية الماتجة عن أزمة انتشار فيروس كورونا ومافرضته من اجراءات احترازية اتخذها مجلس الوزراء ومن بينها وقف نشاط جزئي او كلي للانشطة التجارية اثناء فترات الحظر الجزئي والكلي.

واختتم الرشيدي مؤكدا ان هذا الاجراء جاء بالتنسيق مع وزارة المالية باعفاء الجمعيات التعاونية من رسوم املاك الدولة اعتبارا من 1 / 4 / 2020 وحتى انتهاء الاجراءات الاحترازية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 516 / 2020 سعيا من وزارة الشؤون لحل الاشكالات المتعلقة بالمبادرين والمستثمرين بالجمعيات التعاونية بسبب ازمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.