رسميا.. يوفنتوس يقيل ساري بعد يوم من خروجه أمام ليون

أعلن بطل إيطاليا إقالة مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري ، بالرغم من تحقيقه لقب الدوري الإيطالي “للبيانكونيري” هذا الموسم.

وقال عملاق تورينو المتوّج بلقب الدوري المحلي للمرة التاسعة تواليا: “يعلن نادي يوفنتوس إعفاء ماوريتسيو ساري من منصبه كمدرب للفريق الأول. يود النادي أن يشكر المدرب على كتابته صفحة جديدة في تاريخ يوفنتوس بفوزه ببطولة الدوري للمرة التاسعة على التوالي، في تتويج لرحلة شخصية قادته إلى تسلق جميع درجات كرة القدم الإيطالية”.

وجاء قرار اليوفي بإقالة ساري بعد موسم واحد من تعيينه، بسبب النتائج المتراجعة للفريق، والأداء الهزيل في البطولة الأهم، دوري أبطال أوروبا .

وقاد ساري يوفنتوس للقب الدوري هذا الموسم، لكنه تعرض لـ7 خسارات خلال البطولة، كما خسر نهائي كأس إيطاليا من نابولي، وخرج من دور الـ16 لدوري الأبطال أمام ليون الفرنسي.