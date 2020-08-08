أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية وقف وإغلاق 31 شركة تجارية ومحلا عن مزاولة أي نشاط بأشخاصهم أو تابعيهم بالاصالة والمشاركة بسبب مخالفتهم للممارسات تجارية.

وأضافت (التجارة) في بيان صحفي اليوم السبت أن قرار الإغلاق جاء لمخالفة تلك المحال القوانين والقرارات المعمول بها في الوزارة والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات والأعمال الحرفية والاسعار وغيرها من القوانين.

وأفادت أن القرار جاء وفق خطة مرسومة من فرق الرقابة التجارية للوقوف على التزام الشركات والمحال بالقانون والنظم واللوائح مشيرة الى أن بعض تلك المحال المخالفة يبيع سلعا مقلدة.

وأوضحت أن الاغلاقات شملت مناطق عدة في المحافظات الست مشددة على مراقبة الشركات عبر الحملات التفتيشية المستمرة وفق خطط تم وضعها لضبط السوق.