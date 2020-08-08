رسميًا.. بيرلو مدربًا ليوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم السبت، تعيين أندريا بيرلو، مديرا فنيا للبيانكونيري، خلفًا للمقال ماوريسيو ساري.

وأقيل ساري من منصبه صباح اليوم، عقب فشل الفريق في التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، ووداع المسابقة على يد ليون الفرنسي من دور الـ16.

وكان يوفنتوس قد تغلب على ضيفه ليون (2-1)، أمس الجمعة، في إياب ثمن نهائي البطولة القارية، لكن النتيجة لم تكن كافية لتأهل البيانكونيري للدور التالي، في ظل هزيمته ذهابًا (1-0).

ونجح ساري في التتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد مستوى متذبذب لليوفي، لكنه خسر نهائي الكأس أمام نابولي بركلات الترجيح، وكان الخروج المفاجئ على يد ليون، المسمار الأخير في نعش قيادة ماوريسيو للسيدة العجوز.