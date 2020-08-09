نظام تكييف VRV-VRF

يعتبر هدا النظام variable refrigerant volume من الأنظمة الحديثة ذات الكفاءة العالية والتوفير الكبير في استهلاك الطاقة ويعتمد هدا النظام علي وحده خارجية outdoor unit ( أو مجموعه من الوحدات الخارجية علي حسب الحمل الكهربائي ) هذه الوحدات الخارجية تشمل علي عده ضواغط (ضاغطين علي الأقل ) يكون أحدهم متغير الحمل حيث يتم توصيل الوحدات الخارجية معا إلي مجموعه من الوحدات الداخلية التي يتم تركيبها في المناطق المختلفة للمبني حيث يتم التحكم في كميه مانع التبريد المتدفقة لكل وحده داخليه علي حسب الحمل الحراري الموجود بالمكان كما يمكن تحديد بعض الوحدات لتعمل كوحدات تدفئه وأخرى تعمل كوحدات تبريد في نفس الوقت ويتم التحكم في درجه حرارة كل منطقه باستخدام ثرموستات مخصص موصول بوحدة التحكم الرئيسية

بحيث يتم حساب كميه مانع التبريد المطلوب للمكان ويحتاج هدا النظام لنظام تهويه مساند حيث أن نظام التبريد يوفر مانع التبريد فقط ولا يوفر هواء خارجي للتهوية والحفاظ على نسبه ثاني أكسيد الكربون حيث يحتوي هذا النظام على وحده تمدد مباشر لتبريد وتجفيف الهواء قبل توريده إلى أماكن مختلفة في المبنى بالرغم أن التكلفة الرأسمالية لنظام تكييف VRF أعلى من تكلفه أنظمة التدفئة والتهوية وتكيف الهواء الأخرى إلا أن التوفير في تكلفه الطاقة يمكن أن يعوض ذلك في وقت قصير

م.ماجد الشمري