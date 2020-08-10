500 طبيب وممرض من باكستان يصلون سبتمبر المقبل

ذكرت صحيفة “الجريدة” أن وزارة الصحة استكملت إجراءاتها للاستعانة بنحو 500 طبيب وممرض من الطواقم الطبية المؤهلة من باكستان، لمساندة ومساعدة الكوادر الصحية الوطنية العاملة في احتواء والتصدي لمرض “كوفيد 19″، على أن يصل الطاقم الطبي الى الكويت منتصف سبتمبر المقبل.

وأكدت مصادر صحية أن الوزارة تعمل الآن على إنهاء الإجراءات الخاصة باستقدام الطواقم الطبية، بينها استخراج سمات الدخول.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة استعانت بطواقم طبية وتمريضية من كوبا، متخصصين في العناية المركزة والباطنية، حيث وصل 300 طبيب وممرض إلى الكويت يونيو الماضي، ثم 40 طبيبا قبل ايام، وسيتواجد الفريق الكوبي 6 أشهر حسب مذكرة التفاهم الصحي بين البلدين.