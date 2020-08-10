الشاهين يسأل عن ضوابط استيراد وتخزين “نترات الأمونيوم”

وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون الوزراء أنس الصالح، قال في مقدمته: “تعتبر مادة نترات الأمونيوم من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، وعلى الرغم من دخول تلك المادة في بعض الصناعات المفيدة، لأنها تعتبر مكوناً كيميائياً أساسياً في صناعة الأسمدة، وعند دمج هذه المادة مع الوقود أو المواد الكيميائية الأخرى فتصبح شديدة الانفجار”.

وأضاف الشاهين: “مما يجعل استخدامها فعالاً في أعمال الإنشاءات وتفتيت الصخور وأعمال التعدين، إلا أن خطورتها تكمن في صناعة المتفجرات التي تفوق قوتها عند الانفجار مادة (TNT)، وشهد العالم وقوع العديد من الانفجارات العرضية أو الجُرمية باستخدام تلك المادة”.

وتابع الشاهين: “ولمّا كان سوء تخزين تلك المادة يؤدي إلى حدوث الكوارث البيئية لاحتوائها على مواد سامة تتسبب في العديد من الآثار الصحية الضارة، ويوصي الخبراء في مجال تخزين تلك المادة بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل معها أثناء تخزينها أو نقلها، وضرورة اختيار الأماكن المناسبة للتخزين بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”.