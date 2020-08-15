اعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية بالإنابة المهندس حمد البرجس تقديم دعم مالي تعليمي للأسر ذوي الدخل الضعيف المشمولين برعايتها بتوفير أجهزة حاسب آلي بحوالي 300 الف دينار (نحو مليون دولار).

وأكد البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت حرص الهيئة على تقديم ودعم كافة المشاريع التي تعود بالنفع على القصر المشمولين برعايتها وبتوجيهات من مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي.

وأوضح أن هذا المشروع استفاد منه اكثر من 800 أسرة تنطبق عليها ضوابط وشروط المساعدات الدورية لافتا الى أن المشروع يواكب الاجراءات والتعاليم الصادرة من وزارة التربية بشأن تطبيق نظام التعليم عن بعد لكافة المراحل الدراسية.

وذكر أن ذلك يترتب عليه ضرورة توفير أجهزة حاسب الي تتماشى مع نظام التعليم الالكتروني الذي انتهجته وزارة التربية خلال جائحة كورنا (كوفيد19) مبينا أن هذا المشروع يعد من المشاريع الخيرية الذي يتم تنفيذها من ريع الاثلاث الخيرية التي هي تحت وصاية الهيئة بما “يخدم ابناءنا القصر ويلبي احتياجاتهم التعليمية”.

ومن جانب اخر أكد ان العمل جار من اجل إضافة خدمات الكترونية جديدة تسهم في إنجاز المعاملات دون الحضور لمقر الهيئة تماشيا مع اجراءات مجلس الوزراء وتطبيقا للاجراءات الوقائية والاحترازية التي تقرها وزارة الصحة.