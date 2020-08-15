“الصحة”: نستأجر السيارات مع سائق لمدة 8 ساعات… ولا علاقة لنا بها خارج الدوام الرسمي

رد وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية والمشاريع م. ابراهيم النهام على ماتم تداوله من مقطع فيديو بشأن سوء استخدام احد المركبات التي تحمل ملصق وزارة الصحة عن قيام سائقها بتحميل اسماك في السيارة، حيث أكد بأن السيارات مستأجرة مع سائق يوميا لمدة 8 ساعات عدا أيام العطل الرسمية وذلك بموجب عقد استئجار سيارات خدمات مبرم بين الوزارة وإحدى شركات السيارات.

وأكد النهام في بيان صحافي انه طبقا للشروط فانه لا علاقة للوزارة بهذه السيارات خارج ساعات العمل المتعاقد عليها الا أن الشركة مسؤولة قانونيا عن سلوكيات السائق التابع لها على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.

وشدد على أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة واحالة الموضوع للتحقيق وتطبيق الشروط الجزائية بالعقد، كما تعهدت الشركة بمتابعة سلوكيات سائقيها وعدم استخدام السيارات المتعاقد عليها التي تحمل شعار الوزارة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.