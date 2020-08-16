أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ارتفاع نسبة تكويت الوظائف في الوزارة الى 99 في المئة منذ انتهاجها سياسة الاحلال عام 2017 مشيرة الى ان اجمالي عدد الموظفين بلغ 3093 موظفا.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد ان نسبة تكويت القطاع القانوني في الوزارة بلغت 100 في المئة ايمانا بأهمية الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال.

وأكدت ان سياسة الاحلال ليست وليدة اللحظه بل كانت موضع تخطيط وإعداد منذ فترة طويلة اذ يشهد القطاع القانوني نقلة نوعية وبمنهجية عمل جديدة تعتمد على التعاون المستمر مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن القضايا المقامة من الوزارة وضدها وحفاظا على حقوقها وحق المال العام للدولة.

ونوهت بجهود المستشارين والباحثين الكويتيين الذين نجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على النهوض بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة.

وشددت على انتهاجها سياسة إحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية في الوظائف الفنية والتنفيذية كافة وفق الخطة الموضوعة وفق تعلميات وزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.