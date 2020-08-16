الاشتراطات الصحية للمرحلة الرابعة

نشوت صحيفة “القبس” تفاصيل التدابير والاشتراطات الصحية للأنشطة التي سيتم اعادة تشغيلها مع انطلاق المرحلة الرابعة لخطة عودة الحياة التي تبدأ غداً وفي ما يلي التفاصيل:
اشتراطات عامة
• التباعد بمسافة لا تقل عن مترين بين العاملين
• فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وبقية الأثاث
• منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة
• منع الأكل في أماكن العمل
• توفير اللوحات الإرشادية للتباعد.
• لباس الكمام للجميع طول الوقت في أماكن العمل
• الالتزام بتعقيم الأسطح الكثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر
• الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني.
مقار العمل (بنسبة أكثر من 50%)
في ما يتعلق بمقار العمل في الجهات الحكومية التي تستأنف نشاطها، إضافة إلى الاشتراطات السابقة، يجب التالي:
• توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين.
• فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين.
• عدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• عدم السماح للموظف الذي يظهر عليه اي اعراض مرضية بالحضور لمقر العمل.
• تنظيف وتطهير المباني مرة واحدة على الاقل في اليوم.
• تنظيف وتطهير الادوات عند كل استخدام.
• توفير المعقم إلزاميا في جميع انحاء اماكن العمل.
المطاعم والمقاهي
بخصوص افتتاح المطاعم والمقاهي للرواد يجب الالتزام بكل الاشتراطات السابقة مع التزام التالي:
• التباعد بين الطاولات واماكن الجلوس لا يقل عن مترين.
• فحص درجة الحرارة لرواد المطعم او المقهى.
• عدم السماح بدخول من تتعدى حرارته 37.5 درجة.
• تنظيف وتطهير المعدات والادوات القابلة لإعادة الاستخدام بشكل مستمر.
• توفير معقم اليدين في اماكن تواجد الزوار وخاصة المداخل والكاشير.
• منع استخدام الشيشة.
• ان يكون التطهير شاملا مرتين في اليوم في بداية العمل ونهايته.
• استخدام الاطباق والادوات ذات الاستخدام الواحد.
• عدم وضع الأواني وادوات المائدة والمناديل والتوابل في صالة الطعام ويجب تقديمها للزبائن عند الطلب.
• يمنع تجهيز الأواني وادوات المائدة على الطاولة الا عند جلوس الزبون.
النقل العام
بخصوص النقل العام واضافة الى الاشتراطات السابقة يجب التزام التالي:
• على السائق والراكبين ارتداء الكمامات طوال الوقت.
• يمنع ركوب من لا يرتدي الكمام.
• يجب ان يجلس الراكب في المكان المخصص بما يضمن التباعد الجسدي، مع الحفاظ على تهوية المركبة باستمرار.
• ازالة او منع استخدام بعض الكراسي او وضع عازل او حاجز بين الراكبين
• يمنع استخدام مقاعد الجلوس وجهاً لوجه لضمان التباعد الجسدي
• تطهير وسائل النقل بشكل دوري مع التركيز على الاسطح التي يلمسها الراكب عادة.
• توفير المعقمات والمناديل واكياس القمامة التي يمكن التخلص منها داخل وسيلة النقل.
• الطلب من الراكب حمل حقائبه وممتلكاته بنفسه.
• توفير مواد ارشادية للركاب تتضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من المرض وفق الاشتراطات الصحية.
الأندية الرياضية والصحية
الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، مع التشديد على التالي:
• فحص درجة الحرارة وعدم السماح لمن لديه حرارة اعلى من 37.5 درجة بالدخول.
• وضع نظام لحجز المواعيد، والسماح فقط لمن لديه موعد مسبق بدخول النوادي (صالات التمرين).
• تقليص مدة التمرين قدر الامكان.
• على الادارة تسهيل العمل عن بعد للموظفين الاداريين.
• على جميع اللاعبين ارتداء الكمامات طوال تواجدهم في الاماكن المغلقة واثناء التمرين.
• ـ توفير ادوات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كافٍ.
• في حالة توافر مكان مخصص لتقديم المأكولات والمشروبات يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم.
• ضرورة تطهير المعدات الرياضية قبل وبعد استخدام كل شخص.
• يمنع تقديم المناشف للاعبين.
• توفير كميات كافية من المعقمات والمناشف الورقية وسلال المهملات التي تفتح بدون اللمس.
• اغلاق غرف السونا والبخار.
صالونات الحلاقة
مع الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وفحص درجة الحرارة، يجب التزام التعليمات التالية:
• الحفاظ على تهوية المكان باستمرار.
• توفير المعقمات والمناديل واكياس القمامة التي يمكن التخلص منها.
• اغلاق بعض المقاعد المتقاربة لضمان التباعد الكافي.
• ارتداء الزبون الكمام او غطاء للانف والفم وعدم خلعه طوال التواجد داخل المنشأة.
• على الموظف ارتداء واقي الوجه البلاستيكي والكمام إضافة الى القفازات.
• إزالة المجلات والصحف من المقاعد واماكن الانتظار.
• استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الامكان كأدوات العناية بالأظافر وغيرها.
• تطهير الادوات بشكل دقيق بعد كل شخص.
• وضع نظام لحجز المواعيد للمراجعين.
• لا يسمح بتناول المأكولات والمشروبات داخل الموقع وضرورة تطهير الأسطح التي يكثر استخدامها.
محال الخياطة والمشاغل
• التزام اشتراطات الصحة العامة.
• فحص درجة الحرارة.
• على جميع مرتادي تلك الاماكن ارتداء الكمام او اي وسيلة اخرى لغطاء الفم والانف.
• على العاملين ارتداء القفازات والكمامات اثناء اخذ القياسات والتخلص منها بعد كل عميل.
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