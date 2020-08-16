الاشتراطات الصحية للمرحلة الرابعة

نشوت صحيفة “القبس” تفاصيل التدابير والاشتراطات الصحية للأنشطة التي سيتم اعادة تشغيلها مع انطلاق المرحلة الرابعة لخطة عودة الحياة التي تبدأ غداً وفي ما يلي التفاصيل:

اشتراطات عامة

• التباعد بمسافة لا تقل عن مترين بين العاملين

• فصل وإبعاد المكاتب والكراسي وبقية الأثاث

• منع التجمعات في غرف الاستراحة ودور العبادة

• منع الأكل في أماكن العمل

• توفير اللوحات الإرشادية للتباعد.

• لباس الكمام للجميع طول الوقت في أماكن العمل

• الالتزام بتعقيم الأسطح الكثيرة الاستخدام والحمامات بشكل مستمر

• الاستغناء عن وسائل التواصل والدفع الملموسة مثل الورق والعملات النقدية والاعتماد على التواصل الإلكتروني.

مقار العمل (بنسبة أكثر من 50%)

في ما يتعلق بمقار العمل في الجهات الحكومية التي تستأنف نشاطها، إضافة إلى الاشتراطات السابقة، يجب التالي:

• توزيع مواعيد العمل واستقبال المراجعين.

• فحص درجة الحرارة للموظفين والمراجعين.

• عدم السماح لمن لديه حرارة أعلى من 37.5 درجة بالدخول.

• عدم السماح للموظف الذي يظهر عليه اي اعراض مرضية بالحضور لمقر العمل.

• تنظيف وتطهير المباني مرة واحدة على الاقل في اليوم.

• تنظيف وتطهير الادوات عند كل استخدام.

• توفير المعقم إلزاميا في جميع انحاء اماكن العمل.

المطاعم والمقاهي

بخصوص افتتاح المطاعم والمقاهي للرواد يجب الالتزام بكل الاشتراطات السابقة مع التزام التالي:

• التباعد بين الطاولات واماكن الجلوس لا يقل عن مترين.

• فحص درجة الحرارة لرواد المطعم او المقهى.

• عدم السماح بدخول من تتعدى حرارته 37.5 درجة.

• تنظيف وتطهير المعدات والادوات القابلة لإعادة الاستخدام بشكل مستمر.

• توفير معقم اليدين في اماكن تواجد الزوار وخاصة المداخل والكاشير.

• منع استخدام الشيشة.

• ان يكون التطهير شاملا مرتين في اليوم في بداية العمل ونهايته.

• استخدام الاطباق والادوات ذات الاستخدام الواحد.

• عدم وضع الأواني وادوات المائدة والمناديل والتوابل في صالة الطعام ويجب تقديمها للزبائن عند الطلب.

• يمنع تجهيز الأواني وادوات المائدة على الطاولة الا عند جلوس الزبون.

النقل العام

بخصوص النقل العام واضافة الى الاشتراطات السابقة يجب التزام التالي:

• على السائق والراكبين ارتداء الكمامات طوال الوقت.

• يمنع ركوب من لا يرتدي الكمام.

• يجب ان يجلس الراكب في المكان المخصص بما يضمن التباعد الجسدي، مع الحفاظ على تهوية المركبة باستمرار.

• ازالة او منع استخدام بعض الكراسي او وضع عازل او حاجز بين الراكبين

• يمنع استخدام مقاعد الجلوس وجهاً لوجه لضمان التباعد الجسدي

• تطهير وسائل النقل بشكل دوري مع التركيز على الاسطح التي يلمسها الراكب عادة.

• توفير المعقمات والمناديل واكياس القمامة التي يمكن التخلص منها داخل وسيلة النقل.

• الطلب من الراكب حمل حقائبه وممتلكاته بنفسه.

• توفير مواد ارشادية للركاب تتضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من المرض وفق الاشتراطات الصحية.

الأندية الرياضية والصحية

الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، مع التشديد على التالي:

• فحص درجة الحرارة وعدم السماح لمن لديه حرارة اعلى من 37.5 درجة بالدخول.

• وضع نظام لحجز المواعيد، والسماح فقط لمن لديه موعد مسبق بدخول النوادي (صالات التمرين).

• تقليص مدة التمرين قدر الامكان.

• على الادارة تسهيل العمل عن بعد للموظفين الاداريين.

• على جميع اللاعبين ارتداء الكمامات طوال تواجدهم في الاماكن المغلقة واثناء التمرين.

• ـ توفير ادوات الحماية الشخصية والمستلزمات الوقائية بشكل كافٍ.

• في حالة توافر مكان مخصص لتقديم المأكولات والمشروبات يتم الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمطاعم.

• ضرورة تطهير المعدات الرياضية قبل وبعد استخدام كل شخص.

• يمنع تقديم المناشف للاعبين.

• توفير كميات كافية من المعقمات والمناشف الورقية وسلال المهملات التي تفتح بدون اللمس.

• اغلاق غرف السونا والبخار.

صالونات الحلاقة

مع الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة وفحص درجة الحرارة، يجب التزام التعليمات التالية:

• الحفاظ على تهوية المكان باستمرار.

• توفير المعقمات والمناديل واكياس القمامة التي يمكن التخلص منها.

• اغلاق بعض المقاعد المتقاربة لضمان التباعد الكافي.

• ارتداء الزبون الكمام او غطاء للانف والفم وعدم خلعه طوال التواجد داخل المنشأة.

• على الموظف ارتداء واقي الوجه البلاستيكي والكمام إضافة الى القفازات.

• إزالة المجلات والصحف من المقاعد واماكن الانتظار.

• استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد قدر الامكان كأدوات العناية بالأظافر وغيرها.

• تطهير الادوات بشكل دقيق بعد كل شخص.

• وضع نظام لحجز المواعيد للمراجعين.

• لا يسمح بتناول المأكولات والمشروبات داخل الموقع وضرورة تطهير الأسطح التي يكثر استخدامها.

محال الخياطة والمشاغل

• التزام اشتراطات الصحة العامة.

• فحص درجة الحرارة.

• على جميع مرتادي تلك الاماكن ارتداء الكمام او اي وسيلة اخرى لغطاء الفم والانف.

• على العاملين ارتداء القفازات والكمامات اثناء اخذ القياسات والتخلص منها بعد كل عميل.