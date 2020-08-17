قال أكاديمي كويتي اليوم الأحد إن عدد المستفيدين من نظام (التعليم عن بعد) في جامعة الكويت خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي (2019 -2020) بلغ 34459 طالبا وطالبة بنسبة تخطت ال96 في المئة من إجمالي المسجلين في النظام الذي تم اعتماده أخيرا في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله المطوع في تصريح صحفي أن دراسة إحصائية أظهرت مدى إقبال أعضاء الهيئة (الأكاديمية) و(الأكاديمية المساندة) على دورات (التعليم عن بعد) بمعدل خمس دورات لكل عضو هيئة تدريس.

وأضاف المطوع أن الدراسة الإحصائية التي شارك فيها 1744 عضو هيئة تدريس خلصت إلى جهوزية (الهيئة الأكاديمية) و(الأكاديمية المساندة) لتفعيل فرق الفصول الافتراضية التي تم انشاؤها للمقررات.

وأشار إلى تجاوز نسبة الفرق المفعلة 98 في المئة مؤكدا الحرص على متابعة وحل المشكلات الناجمة عن إحالة بعض الفرق لزملاء آخرين لتعذر تدريسها من قبل أساتذتها الأساسيين.

ولفت إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الدراسة بما يوفر أفضل الخدمات اللازمة لاستمرار العملية التعليمية (عن بعد) وفق اللوائح التي أقرها مجلس الجامعة.