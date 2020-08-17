“التربية”: الانتهاء من تصوير 120 حلقة دراسية لجميع المراحل للفترة الدراسية الأولى للعام المقبل

أعلنت وزارة التربية الكويتية الانتهاء من تصوير 120 حلقة دراسية لجميع المراحل للفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي المقبل 2020 /2021 مشيرة الى انه يجري حاليا تسجيل الحلقات بشكل يومي من الأحد الى الخميس وفقا لخطة زمنية منظمة ومحددة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا لخطة بدء العام الدراسي المقبل للتعليم عن بعد موضحة أن استعداداتها القائمة تجرى على قدم وساق من أجل تنفيذ الخطة الزمنية المرتبطة بالتعليم الإلكتروني (التعلم عن بعد) مثمنة جميع الجهود المبذولة لتقديم تعليم إلكتروني متميز لأبنائنا الطلبة.

وأشارت الى انه تم تجهيز 10 استوديوهات بالكامل بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يعمل بها طاقم فني من إدارة التقنيات التربوية ومن المعلمين المتطوعين بعدد 11 مصورا ومصورة اذ يتم التصوير خلال فترتين صباحية ‏ومسائي .