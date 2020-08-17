محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 أغسطس 2020

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء
18 أغسطس 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .

ليلاً:
حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 46°
الحرارة الصغرى: 28&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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