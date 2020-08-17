حالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 18 أغسطس 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الثلاثاء

حالة الطقس

نهارًا:

حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار .



ليلاً:

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 – 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

الحرارة العظمى: 46°

الحرارة الصغرى: 28°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.