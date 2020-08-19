رسميا.. كومان مدربا لبرشلونة حتى 2022

أعلن برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، تعيين الهولندي رونالد كومان لتدريب الفريق الأول.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه ارتبط بعقد مع لاعبه السابق حتى 30 يونيو/ حزيران 2022.

وسيقدم برشلونة كومان لوسائل الإعلام في وقت لاحق اليوم.

وأقال برشلونة المدرب كيكي سيتين يوم الإثنين الماضي بعد سبعة أشهر في المنصب وعقب الهزيمة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والخروج من الموسم دون أي لقب.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة قد قال أمس: “إذا لم يحدث أي خطأ سيكون كومان هو المدرب، ونراهن عليه لأننا نعرفه جيدًا وكيف يفكر وطريقة اللعب التي يعتمد عليها وأيضًا خبرته، لكونه لاعب سابق في فريق الأحلام ليوهان كرويف، فهو يعرف البارسا”.

