كشفت كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت عن قيامها بدراسة إمكانية تطوير برنامج العلاج الطبيعي في الكلية من درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي إلى برنامج دكتور العلاج الطبيعي (DPT).

وقالت عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة الدكتورة سعاد الفضلي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إنها اجتمعت مع الفريق المختص بعمل دراسة إمكانية تطوير برنامج العلاج الطبيعي من درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي (مدة استكمال البرنامج أربع سنوات) إلى برنامج دكتور العلاج الطبيعي (مدة استكمال البرنامج من ست إلى سبع سنوات).

وأضافت الفضلي أنه تم بحث العديد من النقاط في الاجتماع مع الفريق وقياس مدى إمكانية تطوير البرنامج تماشيا مع المتطلبات والمعايير العلمية للحصول على درجة دكتور العلاج الطبيعي إذ تعتبر ال(DPT) الشهادة المهنية الأولى في هذا المجال في الكثير من الجامعات الأمريكية والأوربية المرموقة.

وأكدت أنه وفقا للتطورات الحديثة في مناهج العلاج الطبيعي بالجامعات العالمية واستحداث شهادة دكتور علاج طبيعي “علينا مواكبة هذا التطور الذي يصب في مصلحة أبنائنا الطلبة”.

يذكر أن الفريق مشكل من أعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الطبية المساعدة ووزارة الصحة وجمعية العلاج الطبيعي بالإضافة إلى القطاع الخاص.