لا أعراس ولا دواوين ولا زيارات خارج إطار العائلة حتى بعد رفع حظر التجول الجزئي

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر اليوم الخميس، استمرار حظر حفلات الأعراس، سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

وأضاف أن المجلس قرر حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، والاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.

وأكد أن المجلس قرر استمرار حظر إقامة قاعات المناسبات المؤقتة وإقامة مراسم العزاء.

ودعا مجلس الوزراء الجميع الى تجسيد الوعي اللازم والمسؤولية المجتمعية في الحد من الاختلاط أثناء التجمعات التي تؤدي إلى نشر العدوى، للمحافظةعلى صحة وسلامة الجميع.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن إلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق الكويت اعتبارا من الساعة 3:00 صباحا يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020.