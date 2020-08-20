قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الخميس إلغاء قرار حظر التجول الجزئي المفروض احترازيا في جميع أرجاء البلاد اعتبارا من الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري مع الإبقاء على حظر بعض الأنشطة.

وقال الناطق الرسمي المتحدث باسم الحكومة طارق المزرم إنه وسعيا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفق التدابير تقرر الإبقاء على حظر إقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

وأضاف المزرم أن مجلس الوزراء قرر كذلك حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.