أظهرت احصائيات اليوم الجمعة تسجيل 44023 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الولايات المتحدة الامريكية و45323 اصابة في البرازيل خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة (جونز هوبكنز) الامريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا انه تم تسجيل 1078 حالة وفاة بسبب الفيروس مضيفة ان الحصيلة الاجمالية ارتفعت بذلك الى 847ر573ر5 إصابة و255ر174 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل قالت وزارة الصحة ان الاصابات الجديدة بالفيروس رفعت الحصيلة الاجمالية الى 975ر501ر3 اصابة مضيفة انها سجلت ايضا 1204 حالة وفاة ما زاد اجمالي الوفيات من الفيروس الى 304ر112 حالات.

وتحتل الولايات المتحدة والبرازيل المرتبتين الأولى والثانية عالميا في عدد حالات الاصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا).