استمرار حبس قيادي “الداخلية” بقضية النائب البنغلادشي إلى 6 سبتمبر المقبل

رفض قاضي تجديد الحبس إخلاء سبيل قيادي وزارة الداخلية المتهم بقضية النائب البنغلاديشي، وقرر استمرار حبسه على أن يعرض عليه مجددا في السادس من سبتمبر المقبل.

ويعتبر هذا العرض هو الثالث للمتهم بعد صدور قرار من النيابة العامة بحجزه 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي على خلفية اتهامه بتلقي رشاوى من النائب البنغلاديشي.

وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه بتهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر فيما حققت مع آخرين بينهم مسؤولون بتهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.

وبشأن بقية المتهمين في هذه القضية، وهم قيادي هيئة القوى العاملة ومرشح سابق والنائب البنغلاديشي ومحاسب شركته، فسيمثلون أمام هيئة تجديد الحبس بعد قليل.