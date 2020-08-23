أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشر السوق العام 75ر81 نقطة ليبلغ مستوى 25ر5131 نقطة بنسبة هبوط بلغت 57ر1 في المئة.

وتم تداول كمية اسهم بلغت 9ر196 مليون سهم تمت عبر 9194 صفقة نقدية بقيمة بلغت 66ر29 مليون دينار كويتي (نحو 81ر103 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 04ر27 نقطة ليبلغ مستوى 54ر4113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 65ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 13ر135 مليون سهم تمت عبر 4103 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 9ر25 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الاول 7ر108 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5646 نقطة بنسبة هبوط بلغت 89ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 77ر61 مليون سهم تمت عبر 5091 صفقة بقيمة 22ر22 مليون دينار (نحو 77ر77 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 8ر37 نقطة ليبلغ مستوى 72ر4113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 91ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر106 مليون سهم تمت عبر 2998 صفقة نقدية بقيمة 18ر6 مليون دينار (نحو 63ر21 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (أعيان) و(فجيرة أ) و(ريم) و(أعيان ع) أما شركات (أعيان) و(اهلي متحد) و(شمال الزور) و(ارزان) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (م الاعمال) و(حيات كوم) و(المساكن) و(كميفك) الأكثر انخفاضا.