أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن دعوة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى ضرورة تصويب المسار السياسي تعد “مستحقة وضرورية” واصفا خطاب سموه الذي وجهه اليوم الأحد إلى المواطنين بأنه “حازم ووضع النقاط على الحروف”.

وأشاد الغانم في بيان صحفي بخطاب سمو نائب الأمير وولي العهد حول آخر المستجدات لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح مضيفا أنه “عندما يتحدث سموه عن آفة الفساد فهو يذهب باتجاهين متوازيين”.

وأوضح أن الاتجاه الأول “التشديد على ضرورة محاربة الفساد وأن لا أحد فوق القانون حتى لو كان من الأسرة الحاكمة وأن الموضوع يحظى باهتمامه ومتابعته شخصيا بكل تفاصيله”.

وذكر أن الاتجاه الثاني الذي ركز عليه سمو نائب الأمير وولي العهد هو “عدم اتخاذ تلك الأفعال الشاذة سببا ومطية لإشاعة ثقافة الاحباط وتصوير الكويت وكأنها بؤرة فساد كما وصفها سموه”.

وقال إن “سموه وهو يؤكد على ضرورة محاربة الفساد ونيل الفاسدين قصاصهم العادل يشدد على إدانة ما أسماه ببدعة التسريبات ومظاهر العبث وإشاعة أجواء الفتنة والمساس بكيان الوطن”.

وذكر “لقد حرص سموه على تكرار ما أكده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مرارا من خطورة انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى معاول هدم وإشاعة أجواء الفتنة وإطلاق الاتهامات وضرورة عدم الانسياق إلى مثل تلك الأجواء”.

ولفت إلى أن “تأكيد سموه على الالتزام بالنهج الديمقراطي الدستوري وتأكيده على مفهوم الحريات ليس بغريب عليه”.