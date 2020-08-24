أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الإثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 57ر70 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5201 نقطة بنسبة صعود بلغت 38ر1 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 30ر175 مليون سهم تمت عبر 9203 صفقة نقدية بقيمة بلغت 8ر37 مليون دينار كويتي (نحو 3ر132 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24ر20 نقطة ليبلغ مستوى 78ر4133 نقطة بنسبة صعود بلغت 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر85 مليون سهم تمت عبر 3163 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 95ر19 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 36ر95 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5741 نقطة بنسبة صعود بلغت 69ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44ر89 مليون سهم تمت عبر 6040 صفقة بقيمة 05ر32 مليون دينار (نحو 17ر112 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 93ر26 نقطة ليبلغ مستوى 65ر4140 نقطة بنسبة صعود بلغت 65ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر63 مليون سهم تمت عبر 2266 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 8ر16 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فنادق) و(متحدة) و(المشتركة) و(خليج ت) اما شركات (شمال الزور) و(اهلي متحد) و(ارزان) و(استثمارات) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (عقار) و(أسيكو) و(تنظيف) و(الديرة) الأكثر انخفاضا.