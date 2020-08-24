السعودية: السماح بدخول المواطنين السعوديين وأفراد أسرهم عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة

اتاحت المديرية العامة للجوازات السعودية السماح بدخول المواطنين والمواطنات السعوديين وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن وزوجاتهم وأبنائهم وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

وأوضحت مديرية الجوازات السعودية في بيان صحفي اليوم الاثنين أن هذا يأتي مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

وبينت أنه يتعين على المواطنين والمواطنات السعوديين الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم (من غير السعوديين) للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ من خلال الدخول على منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية واختيار أحد منافذ القدوم (الخفجي أو الرقعي أو البطحاء أو جسر الملك فهد) وذلك في المرحلة الأولى.

واشارت إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات السعودية ضرورة إحضار شهادة فحص (بي.سي.آر) لغير السعوديين بنتيجة سلبية من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.