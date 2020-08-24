الصقر: “الغرفة” تبحث حلولاً لمجابهة تحديات “التعليم الخاص”

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، حرص «الغرفة» على مناقشة جميع المعوقات التي تواجه قطاع التعليم الخاص بكل أنواعه، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتدارك آثار جائحة كورونا على النظام التعليمي، والتأثير المباشر على أبنائنا الطلبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتوصل إلى نتائج تتواءم والظروف الراهنة.

ولفت الصقر خلال استقباله عدداً من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة، إلى أن «الغرفة»، ستستمر بجهودها في مساندة قطاع التعليم الخاص بإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الراهنة، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز دور التعليم الخاص في دولة الكويت.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر أمس، عدداً من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة، بحضور كل من نائب أمين الصندوق الفخري دبوس فيصل الدبوس، وطلال خليفة الجري عضو مجلس الإدارة، وخالد علي الغانم عضو مجلس الإدارة، ورباح عبدالرحمن الرباح المدير العام للغرفة.

وأعرب الصقر عن سعادته بلقائهم، مثنياً على دور ‏المدارس الخاصة في تعزيز العملية التعليمية وتقدمها في دولة الكويت، وأشار إلى حرص «الغرفة» على مناقشة جميع المعوقات التي تواجه قطاع التعليم الخاص بكل أنواعه، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتدارك آثار جائحة كورونا على النظام التعليمي، والتأثير المباشر على أبنائنا الطلبة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية للتوصل إلى نتائج تتواءم والظروف الراهنة.

وأكد الصقر في ختام اللقاء أن «الغرفة» ستستمر بجهودها في مساندة قطاع التعليم الخاص بإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الراهنة، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز دور التعليم الخاص في دولة الكويت.

من جانب آخر، قام ممثلو المدارس الخاصة بشرح أهم المعوقات والتحديات التي يواجهها قطاع التعليم الخاص في الفترة الحالية، والاستعدادات التي تقوم بها المدارس لتطبيق نظام التعليم عن بعد، واستمرارية التعليم لأبنائنا الطلبة، كذلك تم توضيح المستجدات التي طرأت على المدارس الخاصة، وقرارات الجهات المعنية ذات الصلة بالشأن التعليمي، ومدى تأثيرها على قطاع التعليم الخاص، خصوصاً بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي الخاص بتخفيض الرسوم المستحقة للمدارس للعام الدراسي القادم، وبعض القرارات التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية جداً على التعليم ذاته.