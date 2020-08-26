صحيفة : استثناء مواليد الكويت من حظر التحويل إلى القطاع الأهلي

ذكرت صحيفة «الجريدة» أن الهيئة العامة للقوى العاملة أضافت مواليد الكويت ضمن الفئات المستثناة من حظر تحويل العاملين في القطاع الحكومي إلى الأهلي، الواردة في القرار الإداري رقم (529/2020)، الصادر بشأن تعديل القرار الإداري (842/2015) بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

يذكر أن إجمالي المواليد من غير الكويتيين خلال 2019 حتى الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 22 ألفاً.

إلى ذلك، أصدر مدير الهيئة أحمد الموسى، القرار الإداري (19/2020) بشأن ضوابط انتقال الأيدي العاملة، والذي ألزم كل إدارات العمل التابعة لقطاع شؤون العمالة، وإدارة نظم المعلومات بالضوابط التالية، بأن يصدر إذن العمل للوافدين الذين بلغوا 59 و60 عاماً مدة سنة واحدة فقط حتى تاريخ تطبيق قرار حظر إصدار الإذن لهؤلاء اعتباراً من يناير 2021.

وقضى القرار أن يراعى عند إصدار الإذن لمن دون 59 عاماً ألا يتجاوز الـ 60 عاماً التزاما بأحكام القرار الإداري الذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من الشهادات.