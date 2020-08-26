وفيات يوم الاربعاء 26 اغسطس 2020

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26 أغسطس، 2020
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روسيا 2018
“اتحاد القدم” قلب نتيجة مباراة القادسية مع السالمية بنتيجة (3-0) للسالمية
منذ دقيقة واحدة
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برشلونة يرد على ميسي ويطالبه بالبقاء
منذ 23 ساعة
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فاكس ميسي يشعل الأزمة مع برشلونة
منذ يوم واحد
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ميسي يرفض سطوة كومان.. ويبلغ برشلونة بقرار رحيله
منذ يوم واحد
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اقتصاد
وزير المالية: “هيئة الشراكة” قررت تأسيس الشركات التي تطرحها للاكتتاب متوافقة مع الشريعة الاسلامية
منذ يومين
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الصقر: “الغرفة” تبحث حلولاً لمجابهة تحديات “التعليم الخاص”
منذ يومين
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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 57ر70 نقطة
منذ يومين
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بيل غيتس : كورونا قد يقتل ملايين البشر دون أن يصيبهم
منذ يومين
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روسيا 2018
“اتحاد القدم” قلب نتيجة مباراة القادسية مع السالمية بنتيجة (3-0) للسالمية
منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق
برشلونة يرد على ميسي ويطالبه بالبقاء
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
فاكس ميسي يشعل الأزمة مع برشلونة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميسي يرفض سطوة كومان.. ويبلغ برشلونة بقرار رحيله
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: “هيئة الشراكة” قررت تأسيس الشركات التي تطرحها للاكتتاب متوافقة مع الشريعة الاسلامية
منذ يومين
أضف تعليق
الصقر: “الغرفة” تبحث حلولاً لمجابهة تحديات “التعليم الخاص”
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 57ر70 نقطة
منذ يومين
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بيل غيتس : كورونا قد يقتل ملايين البشر دون أن يصيبهم
منذ يومين
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منوعات
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“اتحاد القدم” قلب نتيجة مباراة القادسية مع السالمية بنتيجة (3-0) للسالمية
منذ دقيقة واحدة
أضف تعليق
برشلونة يرد على ميسي ويطالبه بالبقاء
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
فاكس ميسي يشعل الأزمة مع برشلونة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميسي يرفض سطوة كومان.. ويبلغ برشلونة بقرار رحيله
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
وزير المالية: “هيئة الشراكة” قررت تأسيس الشركات التي تطرحها للاكتتاب متوافقة مع الشريعة الاسلامية
منذ يومين
أضف تعليق
الصقر: “الغرفة” تبحث حلولاً لمجابهة تحديات “التعليم الخاص”
منذ يومين
أضف تعليق
بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 57ر70 نقطة
منذ يومين
أضف تعليق
بيل غيتس : كورونا قد يقتل ملايين البشر دون أن يصيبهم
منذ يومين
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” هات اذنك “
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الوفيات
وفيات يوم الاربعاء 26 اغسطس 2020
منذ ساعتين
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