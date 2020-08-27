النائب محمد هايف يتقدم باستجواب وزير الداخلية

تقدّم النائب محمد هايف رسمياً اليوم بصحيفة استجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، من محورين.

وكان هايف قد أعلن أمس فور إنتهاء جلسة التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح عن عزمه تقديم استجواب للوزير.

وتضمن المحور الأول من الاستجواب انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند قانوني، فيما تضمن المحور الثاني التستر على بعض الجرائم الجنائية وتكريم مرتكبيها.

نص صحيفة الاستجواب المقدم من النائب محمد هايف لوزير الداخلية