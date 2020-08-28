مدير الجامعة بالإنابة : وقف رواتب الأساتذة خارج البلاد

كشف مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري، أنه جرى رصد عدد وأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة الذين لم يكونوا في البلاد مع بدء الدراسة ٩ الجاري، مضيفاً أن الإدارة اتخذت قراراً بإيقاف صرف رواتبهم، بدءاً من سبتمبر المقبل مع إحالتهم للجنة معنية.

وقال الظفيري إن أغلب الأساتذة فعَّلوا إيميلاتهم الرسمية وباشروا التدريس وفق جداولهم الدراسية، إلا أن ذلك لا يغني عن وجودهم في البلاد، لأن العمل مرهون بوجود الموظف في مكان عمله، حتى لو كان التدريس عن بعد.

المصدر : القبس

وأضاف أنه جرى رصد أسماء الأساتذة الذين لم يعودوا إلى البلاد حتى الآن، مشيراً إلى تشكيل لجنة خصيصاً لدراسة أعذار عدم عودتهم، وفي حال لم تكن الأسباب قهرية ستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن وفق اللوائح الجامعية.