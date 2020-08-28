أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 196 حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها ان 208 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) سجلت اليوم ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 118196.

وكشفت عن تسجيل 220 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 115017 حالة.