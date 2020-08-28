أعلنت الامارات اليوم الجمعة تسجيل 390 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي الاصابات المسجلة 68901 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي نقلته وكالة انباء الامارات (وام) انه تم شفاء 389 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليبلغ عدد حالات الشفاء الاجمالية في الدولة 59861 حالة.

واضاف البيان انه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليبلغ اجمالي الوفيات 379 حالة.

واشار الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 79 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي لافتا الى ان حالة جميع الاصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.