أعلن الأردن اليوم الجمعة تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) منها 62 محلية ما يرفع عدد الإصابات الى 1869 منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وذكر بيان مشترك صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان 56 من الاصابات المحلية سجلت في عمان لمخالطين سابقين وأربعا يجري التقصي الوبائي عنها وخمس اصابات في محافظة الزرقاء واصابة في محافظة البلقاء لمخالطين سابقين بينما تعود الاصابات الوافدة وعددها ست إلى قادمين من خارج البلاد.

ووفق البيان سجل الأردن اليوم ثلاث حالات شفاء واجرت السلطات الصحية 9274 فحصا مخبريا للتحري حول إصابات بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي للفحوصات منذ انتشار الوباء الى نحو 800 الف عينة.

ويسري حظر تجول شامل على سكان محافظتي العاصمة عمان والزرقاء المفروض منذ ليل أمس الخميس حتى الساعة ال11 من هذه الليلة (بالتوقيت المحلي) بعد ازيادد الاصابات المحلية فيهما بشكل “غير مسبوق” فيما تخضع باقي المحافظات لحظر التجول الجزئي الذي يطبق من الساعة ال11 ليلا وحتى السادسة صباحا.