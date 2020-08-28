أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 41486 حالة بعد تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية.

واكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي انها أحصت 1276 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات المؤكدة الى 331644 حالة مضيفة انها اجرت منذ بداية انتشار الفيروس اكثر من 16 مليون كشف لاشخاص اشتبه بإصابتهم بالعدوى او ممن اصيبوا بها فعلا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اكد اخيرا ان حكومته تخطط لاعادة الحياة العامة لطبيعتها بشكل كامل بحلول ديسمبر المقبل بعد الاغلاق الاجباري الذي مس كل القطاعات بسبب جائحة (كورونا).

واوضح ان كل المدارس ورياض الاطفال ومعظم الجامعات ستعود للعمل بدوام كامل بداية من سبتمبر المقبل مع تقيدها باجراءات التباعد الجسدي مؤكدا انه سيسمح في اكتوبر المقبل للجمهور بالعودة للملاعب والمسارح فضلا عن عقد المؤتمرات والندوات العامة.