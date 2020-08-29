ووهان تعلن “خطة التعليم” لـ1.4 مليون طالب

بعد أن كانت بؤرة فيروس كورونا المستجد وأكثر مدن الصين تضررا من الوباء، أعلنت السلطات في ووهان أنها ستعيد فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، الثلاثاء.

وقالت الحكومة المحلية، الجمعة، إن من المقرر أن تستأنف 2842 مؤسسة تعليمية في أنحاء المدينة الدراسة أمام نحو 1.4 مليون طالب، عندما يبدأ فصل الخريف الدراسي.

كما تستأنف جامعة ووهان الدراسة يوم الاثنين.

وذكرت المدينة أنها أعدت خططا طارئة للتحول للتعليم من خلال الإنترنت إذا تغيرت مستويات الخطر، ونصحت الطلاب بوضع الكمامات خلال الذهاب والإياب من المدراس، وتفادي وسائل النقل العام إن أمكن.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.

ويجب على المدارس أيضا فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.