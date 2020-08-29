أعلنت السلطات الصحية النمساوية اليوم السبت تسجيل 395 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد – 19) ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 26770 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 733 حالة حتى الان فيما بلغ عدد المتعافين 22866 شخصا.

وأضافت انه تم إجراء أكثر من مليون اختبار للكشف عن الفيروس في مختلف المناطق النمساوية.

وكانت السلطات النمساوية قد أعادت فرض ارتداء الكمامات داخل المتاجر الكبرى ومكاتب البريد والبنوك ووسائل المواصلات وفي العديد من الانشطة التجارية بعد ارتفاع عدد الاصابات مقارنة مع الفترة الماضية.