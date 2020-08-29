أطلقت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت خدمة تجديد التراخيص أو تغيير عنوان الشركة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن أولى الخطوات تبدأ بالدخول إلى الموقع ثم اختيار خدمات الشركات والمؤسسات والتراخيص والانتقال إلى إجراءات التعديلات على الترخيص.

وأضافت أن الخطوة الرابعة تكون باختيار تجديد الترخيص أو تغيير العنوان أو تجديد وتغيير العنوان ثم تعبئة البيانات ورفع المرفقات المطلوبة بالإضافة إلى تقديم الطلب.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى اشتراط الحصول على الموافقة من الجهات ذات الصلة ثم دفع الرسوم وإصدار الترخيص في المنزل أو المكتب.

وكانت الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي خدمة الإصدار الفوري لمستخرج السجل التجاري إضافة الى إفادة لمن يهمه الأمر الصادرة والتي تم فيها إنجاز المعاملات دون زيارة المراكز التابعة لها.