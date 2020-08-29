أعلن رئيس مجلس إدارة حملة (كان) الدكتور خالد الصالح استئناف حملة (كان) لبرنامجها التدريبي السنوي بعد عودة الحياة الطبيعية بعقد أول دورة تدريبية لأطباء الرعاية الأولية بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية في وزارة الصحة.

وأوضح الصالح في تصريح صحفي اليوم السبت أنها تأتي ضمن أربع دورات سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لأطباء الرعاية الأولية لافتا الى أن مركز تدريب حملة (كان) قام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتي بدأها بتقليل عدد المشاركين من الأطباء وتطبيق نظام التباعد والتعقيم حفاظا على سلامة الجميع.

وأضاف أن الحملة تعاونت مع عدد من الخبراء لتقديم البرنامج العلمي الذي تضمن كيفية الكشف المبكر عن العلامات الأولية للاصابة بسرطانات الرأس والرقبة والرئة والثدي والقولون والبروستاتا والرحم وسرطان الكلى بالإضافة الى علاقة الهرمون بأمراض السرطان.

ولفت إلى أنه تم توزيع استبيان على الأطباء المشاركين للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم حول الدورات التي تحقق الهدف الذي تسعى إليه الحملة لتدريب الأطباء على التعرف على العلامات الأولية للأورام والذي يوفر الزمن الطويل من ظهور الأعراض إلى التشخيص وبالتالي يحقق زيادة في نسب الشفاء.

وأوضح الصالح أن (كان) دربت منذ عام 2012 حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي 1022 طبيب رعاية أولية وحصل هذا النشاط العلمي على 4 نقاط من نظام التعليم الطبي المستمر من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.