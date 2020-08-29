قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي الكويتي اللواء وليد الصالح إن الاتحاد قرر عودة قريبة للمسابقات الرياضية لكل قطاعات وزارة الداخلية مع بدء المرحلة الخامسة من خطة مجلس الوزراء لعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد عقب إيقافها مع انتشار جائحة (كورونا).

وأضاف الصالح في تصريح صحفي اليوم السبت أن هذا القرار جاء عقب الاجتماع الأول للاتحاد بعد صدور قرار إعادة تشكيله أخيرا موضحا أن هذه العودة ستكون وفقا للاشتراطات التي أقرتها السلطات الصحية في البلاد لعودة الأنشطة الرياضية.

وذكر أن الاتحاد اعتمد تشكيل مديري الفرق للألعاب الرياضية للموسم الجديد (2020 /2021) وكلفهم إعداد تصور كامل وخطة شاملة للموسم الجديد بهدف تطوير ألعابهم لضمان تحقيق إنجازات مميزة في البطولات الشرطية الإقليمية والدولية المقبلة.

وبين أن المجلس اطلع على آخر مستجدات جاهزية المقر الجديد للاتحاد في منطقة العارضية كذلك على مبنى الاتحاد الجديد لرياضتي الرماية والفروسية في منطقة صبحان لافتا إلى أن الاتحاد سيعمل على توفير إعداد جيد للمنتخبات الرياضية الشرطية في جميع الألعاب استعدادا للبطولات الخارجية المقبلة.

وتقدم الصالح بالشكر الجزيل لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل (الداخلية) الفريق عصام النهام على الثقة التي أولياها لمجلس الإدارة مؤكدا أن المجلس سيعمل على الارتقاء بالمستوى الرياضي الشرطي في الوزارة.

يذكر أن الاتحاد يضم في تشكيلته كلا من عماد بهبهاني نائبا للرئيس والعميد حمد المنيفي امينا للسر والعقيد عبدالله الحمر أمينا للصندوق إضافة إلى خمسة أعضاء هم العقيد بحري خالد النجار والعقيد حقوقي صلاح الشطي والعقيد طارق السداني والعقيد حقوقي حمد الهويشل والمقدم عبدالرزاق الياقوت.