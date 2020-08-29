اعلنت بلدية الكويت اليوم السبت اطلاقها حملة نظافة شاملة في جميع المحافظات ابتداء من يوم غد الأحد تستمر مدة اسبوع بهدف رفع مستوى النظافة العامة.

وقالت البلدية في بيان صحفي انها ستقوم بنتظيم جولات ميدانيه مكثفه تشمل مختلف أعمال النظافة مثل الكنس اليدوي ورفع المخلفات والقمامه وغسيل وتعقيم الحاويات ومراقبة أعمال التنظيف اليوميه في الأسواق والمناطق الاستثماريه والتجارية والحرفيه.

وأضافت ان الجولات تتضمن متابعة أشغال الطرق نحو رفع السيارات المهمله والسكراب والمعروضه للبيع من الساحات والميادين ومن أمام المدارس والأماكن المستغله لتخزين السيارات.

وذكرت ان الحملة ستتابع تطبيق اشتراطات السلامة للعقارات قيد الانشاء من تسوير تلك المواقع والتأكد من وضع الأنقاض في أماكنها المخصصه.

وأوضحت البلدية ان الحملة ستستمر حتى السادس من سبتمبر المقبل وستطبق خطة العمل المتكاملة التي تم وضعها بمختلف المحافظات خلال الفترتين الصباحية والمسائية بالتزامن مع تنفيذ المرحله الرابعة من مراحل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وأكدت ان الفرق الرقابية المختصه ستكثف من جولاتها الميدانية لرصد المواقع قيد الانشاء كافة سواء كانت لأعمال بناء في السكن الخاص او المباني الاستثمارية والصناعية او اعمال العقود المبرمة بين وزارات الدولة المختلفة والمقاولين المعتمدين لمتابعة تطبيق لوائح وشروط وأنظمة السلامة ومخالفة المتعدين على أراضي الدولة.