اتخذت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) من بينها تمديد حظر التجول في القطاع لمدة يومين أخرين وتقسيم المحافظات الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اياد البزم في مؤتمر صحفي انه “تقرر تمديد الحظر 48 ساعة جديدة اضافة الى إجراء الفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة الخمس ومنع التنقل بينها بشكل بات”.

وأضاف البزم انه سيتم كذلك فرض إجراءات اضافية مشددة في محافظة (شمال القطاع) والفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها.

وأعلن عن سلسة اجراءات داخلية لتسيير الحياة اليومية للفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الاساسية ونقاط البيع الاساسية الى جانب حصر حركة مركبات مياه الشرب وتوزيع الغاز والوقود.

بدورها كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة خلال تقريرها اليومي أن عدد الاصابات النشطة بالفيروس في القطاع منذ مارس الماضي بلغ 182 حالة في حين سجلت 72 حالة تعافي وثلاث وفيات.

يذكر ان فرض حظر التجول بقطاع غزة بدأ مساء الاثنين الماضي عقب تسجل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المجتمع الفلسطيني وسط القطاع لأول مرة منذ تفشي العدوى.