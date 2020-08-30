أعلنت شركة (بورصة الكويت) اليوم الاحد ايقاف أسهم 10 شركات عن التداول اعتبارا من اليوم لحين الإفصاح عن البيانات المالية.

وقالت البورصة على موقعها الإلكتروني ان الشركات التي تم ايقاف التداول على أسهمها هي (الاستشارات المالية الدولية) و(الديرة القابضة) و(تمكين القابضة – موقوفة) و(ريم العقارية) و(العالمية للمدن العقارية – موقوفة).

واضافت ان من ضمن الشركات الموقوفة اسهمها (الفنادق الكويتية) و(الكويتية للكيبل التلفزيوني – موقوفة) و(دانة الصفاة الغذائية – موقوفة) و(ايفكت العقارية – موقوفة) و(اجوان الخليج العقارية).

وتأسست بورصة الكويت في أبريل من عام 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال وقد حلت البورصة محل سوق الكويت للأوراق المالية وأصبحت البورصة الرسمية لدولة الكويت اعتبارا من 25 أبريل 2016.