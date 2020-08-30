العلي: عدم تسجيل أو الإبلاغ عن فقد ملفات في “الصحة النفسية”

أكدت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية د. خلود العلي عدم تسجيل أو الإبلاغ عن فقد ملفات في المركز، لافتة إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول اختفاء وضياع بعض ملفات المراجعين الوافدين في مركز الكويت للصحة النفسية عار تماما عن الصحة.

وقالت العلي في بيان صحافي نشر على موقع وزارة الصحة على “تويتر” إنه لم يتم تسجيل أو الإبلاغ عن فقد ملفات في المركز.

وأوضحت أن جميع ملفات المراجعين الكرام من المواطنين والوافدين ينطبق عليها جميع شروط وقرارات وزارة الصحة فيما يخص الملفات الطبية کوجوب المحافظة على كافة بيانات وخصوصية المريض، وكما هو متبع في جميع المستشفيات والمرافق التابعة للوزارة الصحة، حيث يتم توثيق وتسجيل الملفات التابعة للمستشفى في قسم السجلات الطبية.