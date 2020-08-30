أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الأحد الانتهاء من وضع خطة كاملة للتعليم عن بعد للمستويين الأول والثاني لمرحلة رياض الأطفال.

وأوضح الوكيل المساعد للتعليم العام بالوزارة أسامة السلطان في بيان صحفي عقب اجتماعه مع الموجهة العام لرياض الأطفال نادية المسلم أنه تم إعداد الأنشطة المكتوبة لهذه المرحلة ويجري تنفيذها مع فرق العمل من كل المناطق التعليمية لرفعها على البوابة التعليمية بالتنسيق مع القائمين عليها في الوزارة.

وأكد السلطان على دور المعلمات في المرحلة المقبلة وضرورة التعاون مع جهاز التوجيه الفني لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطفل مشيرا في الوقت ذاته إلى دور أولياء الأمور في التعاون والتواصل الفعال مع إدارات رياض الأطفال.

وقال إنه تم بحث كل الإجراءات اللازمة لنجاح خطة التعليم عن بعد لمرحلة رياض الأطفال تمهيدا للاعتماد النهائي لافتا إلى أنها ارتكزت على دور التوجيه الفني في تكييف المحتوى العلمي لمنهج الخبرات التربوية ومنهج إدخال المواد المتبع في مرحلة رياض الأطفال للمستويين الأول والثاني وتحويله إلى مادة مرئية يتلقاها المتعلم عبر البوابة التعليمية.