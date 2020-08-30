أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم الأحد اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة وقال الوزير بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السعودية إن شركة (ارامكو السعودية) اكتشفت الغاز في حقل (هضبة الحجرة) بمنطقة الجوف والزيت والغاز ايضا في حقل (أبرق التلول) في منطقة الحدود الشمالية.

واضاف ان الغاز الغني بالمكثفات تدفق من مكمن الصارة بحقل هضبة الحجرة في شرق مدينة (سكاكا) بمعدل 16 مليون قدم مكعبة يوميا مصحوبا بنحو 1944 برميلا من المكثفات.

وأضاف أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل (أبرق التلول) في الجنوب الشرقي من مدينة (عرعر) بمعدل 3189 برميل يوميا مصحوبا بنحو مليون ومئة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم فيما تدفق الغاز من مكمن (القوارة) في الحقل نفسه بمعدل مليونين وأربعمائة ألف قدم مكعبة قياسية في اليوم مصحوبا ب49 برميلا يوميا من المكثفات.

وأوضح أن شركة (أرامكو السعودية) ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمكثفات في الحقلين بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.