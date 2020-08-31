“اتحاد الجمعيات”: رفع حجز “الباركود” عند زيارة “التعاونيات”

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات فهد الكشتي، عن رفع الحجز عن طريق «الباركور» للتسوق داخل «التعاونيات» كافة في جميع المحافظات، شاكرا وزارتي التجارة والشؤون لتعاونهم مع الاتحاد طوال الفترة الماضية.

وقال الكشتي، في تصريح صحافي، إنه «تزامناً مع عودة الحياة الطبيعية ورفع حظر التجول الجزئي صار لزاما استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية عند زيارة الجمعيات»، مشددا على ضرورة الالتزام وتوفير الكمامات وتعقيم المواقع، مؤكدا التزام الجمعيات بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية دون أي نقص أو مشكلات تذكر.

وشكر الكشتي رجال التعاون الذين أثبتوا قدر عال من تحمل المسؤولية، مخاطبهم بالقول «بيض الله وجوهكم» على جهودكم المضنية منذ بداية الأزمة.