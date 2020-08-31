أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم ان أول مباراة (كلاسيكو) بين (ريال مدريد) و (برشلونة) في الدوري الإسباني ستقام في 25 أكتوبر المقبل في ملعب (كامب نو) في اطار الجولة السابعة من المسابقة.

وأجرى الاتحاد في مقره بالعاصمة (مدريد) اليوم الاثنين قرعة الدوري التي أسفرت عن مواجهة ثانية بين الفريقين في 11 أبريل المقبل في ملعب (سانتياغو برنابيو) في إطار الجولة 30 من المسابقة.

وستقام أول مباراة (ديربي) بين (ريال مدريد) و (أتلتيكو) 13 ديسمبر المقبل في (سانتياغو برنابيو) في إطار الجولة 13 فيما ستقام مباراة الإياب في السادس أو السابع من شهر مارس المقبل في (واندا متروبوليتانو) في إطار الجولة 26 من المسابقة. ويستهل (ريال مدريد) حامل اللقب المسابقة بمواجهة (ريال سوسيداد) في 20 سبتمبر المقبل وذلك بسبب تأجيل المباراة الأولى ضد (خيتافي) لمشاركة الفريقين في المسابقة الأوروبية.

وتنطلق المسابقة في 12 سبتمبر فيما تختتم منافساتها في 23 مايو من العام المقبل.