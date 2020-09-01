“السكنية” تستلم (67) مبنى عام بمشروع غرب عبدالله المبارك

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استلام عدد من المباني العامة الجديدة في مشروع (غرب عبدالله المبارك) الاسكاني، وذلك من خلال اللجان التي شكلت في شهر أغسطس 2020.

وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بيان صحفي أنها استلمت عدد من المباني العامة التي تنوعت بين مدارس و مساجد ومراكز اسلامية ومباني للمحلات التجارية ومباني تخص قطاع الرعاية الصحية في منطقة غرب عبدالله المبارك.

واشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإستلام عدد (4) روضة أطفال، و عدد (4) مدرسة ابتدائية و عدد (3) مدرسة متوسطة، بالإضافة لعدد (2) مدرسة ثانوية

كما تسلمت المؤسسة عدد (10) مساجد محلية وعدد (10) مباني سكن الامام والمؤذن التابع لهذه المساجد، علاوة على عدد (1) مبنى مركز لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب (5) مبنى مجموعة محلات تجارية.

وكشفت “السكنية” عن استلامها عدد (1) مبنى مركز صحي وعدد (1) مبنى مركز اسعاف فرعي.

إلى جانب ذلك قامت المؤسسة بعملية الإستلام لأعمال خدمات منطقة مركز الضاحية والمبانى الخاصة بها وتشمل عدد (1) مبنى تنمية المجتمع، وعدد (1) مبنى وحدة اجتماعية، وعدد (1) مخفر شرطة قيادي، وعدد (1) مبنى مجمع تجاري، وعدد(1) مجمع حكومي، وعدد (1) مبنى فرع غاز وغرفة الحارس له.

وتابعت المؤسسة انه قد تم تشكيل لجان المؤسسة لإستلام مباني عامة في نفس المنطقة خلال شهر سبتمبر 2020 وتشمل عدد(2) روضة أطفال، وعدد (2) مدرسة إبتدائية، وكذلك عدد (6) مساجد محلية وعدد (6) سكن الإمام والمؤذن التابع لهذه المساجد، وعدد (3) مبنى مجموعة محلات، إضافة إلى عدد (1) مركز إطفاء.

وبينت المؤسسة إلى ان المباني العامة المنجزة يتم تسليمها الى الوزارات المختصة بعد استلامها من مقاول المشروع تمهيدا لتشغيلها من قبل الجهات الحكومية ، وذلك لخدمة سكان منطقة (غرب عبدالله المبارك) وحرصا على توفير الخدمات الحكومية اللازمة لهم.

وشددت “السكنية” على حرصها بأن يتضمن المشروع المباني العامة التي تغطي كل الخدمات وتواكب متطلبات الوزارات الخدمية وفق أحدث التصاميم بما يحقق توفير الخدمات المتكاملة للسكان.