“القوى العاملة”: الدعم الإضافي للعمالة الوطنية على الباب الثالث في حساباتهم البنكية

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 654 الصادر بتاريخ 18-05-2020 تم صرف الدعم الإضافي المقرر عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث وذلك لصالح أصحاب الأعمال في حساباتهم البنكية بهدف المحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لها، حيث تم الصرف عن الثلاث أشهر السابقة (7،6، 8) دفعة واحدة تم إيداعها في حساب المنشآت ولصالحها وسوف يتم صرف الثلاثة أشهر المتبقية من الدعم الإضافي تباعا اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري وحتى نوفمبر المقبل.