راموس: أتمنى بقاء ميسي.. والتجديد للريال ليس مشكلة

أكد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، رغبته في بقاء ليونيل ميسي نجم برشلونة، مشيرًا إلى أن البرغوث يجعل الليجا ومواجهات الكلاسيكو أفضل.

وقال راموس، خلال مؤتمر صحفي، قبل مواجهة ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية “التغييرات في قائمة إسبانيا؟ كلما عرفنا بعضنا البعض كان ذلك أفضل، والمدرب سيحاول تثبيت التشكيلة”.

وتابع “نحن في وضع مختلف عن الذي كنا فيه أبطالًا لكل شيء، والآن لدي دور كقائد لمجموعة شابة، لكن التعطش للفوز هو نفسه”.

وأضاف “عودة إنريكي فرحة كبيرة، وسجله يتحدث عنه، وهو يعرفنا جيدًا وسيُخرج أفضل ما لدينا”.

وعن رأيه في رحيل ميسي، أجاب “يجب أن نكون بعيدين، هو لديه الاحترام لتقرير مستقبله، لا أعرف ما إذا كان الرحيل القرار الأفضل أم لا”.

وتابع “بالنسبة للكرة الإسبانية ولبرشلونة ولنا، نريده أن يستمر، فهو يجعل الليجا وفريقه ومباريات الكلاسيكو أفضل”.

وعن تجديد عقده مع ريال مدريد، علق “لم نتطرق لهذا الأمر، كما أنه لا يُثير القلق، ولم أفكر أبدًا في الرحيل، ولا أعتقد أن هناك أزمات”.

وحول مشاركته في أولمبياد طوكيو، كشف “أحب أن أذهب خطوة بخطوة، وسنرى، فهي واحدة من أصعب السنوات نظرًا لضغط المباريات، أود تجربة الأشياء التي لم أشعر بها من قبل، لدي طموح وأريد أن أبذل قصارى جهدي”.

وزاد “سنتحدث في نهاية الموسم وآمل أن أقول نفس الشيء، أشعر بالامتياز في كل مرة أمثل فيها بلدي”.

وأتم “مواجهة ألمانيا بدون لاعبي بايرن؟ لا تعرف أبدًا ما إذا كان الأفضل مواجهة النجوم أم الشباب الجائعين الذين يركضون كثيرًا”.