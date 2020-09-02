المستشار ضرار العسعوسي يعيِّن مديرين ونواباً للنيابات

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أمس، قرارات بتدوير العمل بين مديري النيابات الكلية والجزئية، عيّن بموجبها محمد الغملاس مديراً لنيابَتي العاصمة وأسواق المال، وطلال العبدالرزاق نائباً له، وأحمد السدرة مديراً لنيابة حولي وأحمد الحمود نائباً له، وفيصل الحسن مديراً لنيابة الفروانية وبدر الشهاب نائباً له، وحمد السلاحي مديراً لنيابَتي الأحمدي ومبارك الكبير، ومحمد العنزي نائباً له.

وقرر العسعوسي تعيين عبدالعزيز المسعد مديراً لنيابة الجهراء وعبداللطيف المطاوعة نائباً له، وحمود الشامي مديراً لنيابة الأموال العامة وفهد الربيعي نائباً له، ومحمد الدوسري مديراً لنيابة الأحداث ومحمد العلي نائباً له، ومحمد روح الدين مديراً لنيابة المخدرات والخمور وخلف الحبشي نائباً له، ومحمد الفريح مديراً لنيابة الإعلام والمعلومات والنشر وإبراهيم المنيع نائباً له.

وقضت القرارات بتعيين عبدالعزيز الربيعان مديراً لنيابة الشؤون التجارية ويوسف آل بن علي نائباً له، ومشعل الغنام مديراً لنيابة التنفيذ الجنائي وضاري المعجل نائباً له، وطلال الفهد مديراً لنيابة التعاون الدولي وأحمد الماجد نائباً له، وعبدالله الملا مديراً لنيابة الأسرة، على أن يُعمل بالقرارات بدءاً من الأحد المقبل.

المصدر : الجريدة